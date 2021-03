NBA 2021, i risultati della notte: Atlanta e Gallinari cadono in casa dei Clippers. Vittorie di Utah e Milwaukeee (Di martedì 23 marzo 2021) Otto partite nella notte NBA. Sconfitta per gli Atlanta Hawk di Danilo Gallinari, che cadono in casa dei Los Angeles Clippers per 119-110. Un successo in rimonta quello di Leonard (25 punti) e compagni, che rimontano dal -15 dell’intervallo, complice anche un ultimo quarto da 37-20. Agli Hawks non bastano i 28 punti di Trae Young, mentre Gallinari ha chiuso il suo match con solo 6 punti (2/9 al tiro) in 23 minuti di gioco. Prosegue la cavalcata in vetta alla Western Conference degli Utah Jazz, che dominano in quel di Chicago, superando i Bulls con un perentorio 120-95. Il solito Donovan Mitchell è il protagonista principale con 30 punti, con anche la consueta doppia doppia di Rudy Gobert (21 punti e 10 rimbalzi). Per Chicago il migliore è stato Zach ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Otto partite nellaNBA. Sconfitta per gliHawk di Danilo, cheindei Los Angelesper 119-110. Un successo in rimonta quello di Leonard (25 punti) e compagni, che rimontano dal -15 dell’intervallo, complice anche un ultimo quarto da 37-20. Agli Hawks non bastano i 28 punti di Trae Young, mentreha chiuso il suo match con solo 6 punti (2/9 al tiro) in 23 minuti di gioco. Prosegue la cavalcata in vetta alla Western Conference degliJazz, che dominano in quel di Chicago, superando i Bulls con un perentorio 120-95. Il solito Donovan Mitchell è il protagonista principale con 30 punti, con anche la consueta doppia doppia di Rudy Gobert (21 punti e 10 rimbalzi). Per Chicago il migliore è stato Zach ...

