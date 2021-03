Nazionale, Toloi: “Emozione enorme, appena ho saputo della convocazione ho detto subito sì” (Di martedì 23 marzo 2021) Quest’oggi il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, ha raccontato le sue emozioni per la prima convocazione nella Nazionale Italiana nel corso della conferenza stampa a Coverciano: “È una Emozione enorme, è frutto del lavoro e dell’impegno di tutti i giorni, spero di fare il meglio possibile, è davvero un sogno. I miei avi sono del Trentino, la mia nazionalità italiana non è nuova, l’ho avuta ancora prima di arrivare ma negli ultimi due mesi ho avuto l’ok della FIFA per giocare con l’azzurro. Sono molto felice di essere qui e di far parte del gruppo dell’Atalanta, essere in una squadra che sta facendo bene mi ha aiutato”. Il centrale ha poi spiegato le differenze tra il gioco richiesto da Gian Piero Gasperini e quello espresso dal ct Roberto Mancini: “Secondo me ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Quest’oggi il difensore dell’Atalanta, Rafael, ha raccontato le sue emozioni per la primanellaItaliana nel corsoconferenza stampa a Coverciano: “È una, è frutto del lavoro e dell’impegno di tutti i giorni, spero di fare il meglio possibile, è davvero un sogno. I miei avi sono del Trentino, la mia nazionalità italiana non è nuova, l’ho avuta ancora prima di arrivare ma negli ultimi due mesi ho avuto l’okFIFA per giocare con l’azzurro. Sono molto felice di essere qui e di far parte del gruppo dell’Atalanta, essere in una squadra che sta facendo bene mi ha aiutato”. Il centrale ha poi spiegato le differenze tra il gioco richiesto da Gian Piero Gasperini e quello espresso dal ct Roberto Mancini: “Secondo me ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? ?? 'prime volte' di Rafael #Toloi ?? Intervista al difensore azzurro, alla prima convocazione in #Nazionale ????… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIF… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Toloi: 'Indossare la maglia azzurra è un'emozione enorme, un sogno, un desiderio che avevo. Sper… - gnomini : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? A #Coverciano inizia la conferenza stampa di Matteo #Ricci e Rafael #Toloi #Azzurri #VivoAzzurro https:/… - artedabola : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? #Toloi: 'Ho trent'anni, non sono più un ragazzino. Voglio dimostrare le mie qualità e continuare a dare… -