Nazionale, Gravina in visita venerdì all'ospedale Maggiore di Parma (Di martedì 23 marzo 2021) Iniziativa della Figc in collaborazione con la regione Emilia-Romagna. Il presidente Gabriele Gravina, insieme al governatore Stefano Bonaccini, visiterà venerdì 26 marzo alle ore 10 l'ospedale Maggiore di Parma. L'iniziativa si terrà all'indomani del match che l'Italia giocherà proprio al Tardini della città ducale contro l'Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. SportFace.

