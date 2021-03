Nata Vittoria | figlia Fedez e Ferragni | gli auguri delle zie Valentina e Francesca

Advertising

trash_italiano : È nata Vittoria ?? - rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - IlContiAndrea : È nata la royal girl Vittoria. Auguri a #ChiaraFerragni e #Fedez - mesorottaercazz : RT @SupportRossi46: ma quelli che pretendono che non si parli di Vittoria Lucia Ferragni quando è letteralmente nata solamente qualche ora… - ea_wanderlust : RT @LokiSnape: OGGI È NATA VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE È BELLISSIMA E IN BUONA SALUTE ED INOLTRE VEDREMO QUEL GNOCCOLONE DI AIDAN TURNER IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Nata Vittoria

... non è dei Pesci come il fratello ma èsotto il segno dell'Ariete. Immediati gli auguri commossi dei fan: ' Auguri, è bellissima '. E ancora: ' Benvenuta, quarta Avenger '. Scrivono, ...La nostra" ha scritto Fedez come didascalia del suo post Instagram, dove appare già il viso della bambina,da poche ore. "La nostra" è la frase scritta anche da Chiara Ferragni ...E' nata Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Ad annunciarlo è la stessa coppia, con un romantico post su Instagram, in cui rivelano il nome della piccola: "Mar ...arrivato a Firenze con Vittoria della Rovere, quinta Granduchessa di Toscana, oggi esposto alla Galleria Palatina. L’idea di realizzare un nuovo abito destinato alla capogruppo è nata dall’esigenza di ...