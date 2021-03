Nasce ‘Italia Più 2050’, l’associazione culturale vicina al M5s (Di martedì 23 marzo 2021) . Il simbolo è stato depositato lo scorso 17 marzo. ROMA – Nasce ufficialmente Italia Più 2050. Come riportato da La Repubblica, dopo decine di incontri di approfondimento organizzati dal 2017, l’associazione culturale prende definitivamente vita. Lo scorso 17 marzo è stato depositato il simbolo presso il Mise. Un movimento che vede al suo interno una quarantina di parlamentari del M5s e si muove attorno alle indicazioni di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte. I promotori dell’iniziativa: “Obiettivo formazione e confronto per mettere radici sui territori” Una iniziativa che sembra essere molto vicina alla visione di Beppe Grillo sul futuro. “Oggi ispirati dalla visione che guarda al 2050 – sottolineano i promotori dell’iniziativa – ci apriamo alla società civile, ai giovani e al futuro post pandemia. Obiettivo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) . Il simbolo è stato depositato lo scorso 17 marzo. ROMA –ufficialmente Italia Più 2050. Come riportato da La Repubblica, dopo decine di incontri di approfondimento organizzati dal 2017,prende definitivamente vita. Lo scorso 17 marzo è stato depositato il simbolo presso il Mise. Un movimento che vede al suo interno una quarantina di parlamentari del M5s e si muove attorno alle indicazioni di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte. I promotori dell’iniziativa: “Obiettivo formazione e confronto per mettere radici sui territori” Una iniziativa che sembra essere moltoalla visione di Beppe Grillo sul futuro. “Oggi ispirati dalla visione che guarda al 2050 – sottolineano i promotori dell’iniziativa – ci apriamo alla società civile, ai giovani e al futuro post pandemia. Obiettivo ...

