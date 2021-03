Napoli, video della vergogna: bambine incitate a picchiarsi e fare lo “strascino” su Tik Tok (Di martedì 23 marzo 2021) Napoli. Sta facendo il giro del web un terribile video di violenza tra bambine a Napoli. E’ stato pubblicato su Tik Tok ed è stato poi segnalato rilanciato da Gianni Simioli. Si tratta di un video in cui due bambine vengono incitate a picchiarsi, azzuffarsi, tirarsi capelli da quelli che presumibilmente sono i propri genitori. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 marzo 2021). Sta facendo il giro del web un terribiledi violenza tra. E’ stato pubblicato su Tik Tok ed è stato poi segnalato rilanciato da Gianni Simioli. Si tratta di unin cui duevengono, azzuffarsi, tirarsi capelli da quelli che presumibilmente sono i propri genitori. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

