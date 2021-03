Napoli | rapinano bici in via Foria | nella fuga investono poliziotto Arrestati tre giovanissimi

(Di martedì 23 marzo 2021) Rubano unaelettrica maun. A finire in manette tre giovani. Giuseppe Massaro, 20 anni, C.T., 15 anni e M.G., 19 anni. Tutta napoletani., rubanoin viae poiIeri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale disono intervenuti in viaangolo via L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, rapinano una #Bicicletta elettrica e durante la fuga investono un #Poliziotto. Arre… - ottopagine : Rapinano una persona della bici e investono poliziotto #Napoli - Torrechannelit : Napoli – Rapinano una bicicletta elettrica e durante la fuga investono un poliziotto: arrestati - GoldelNapoli : Rapinano una bicicletta elettrica e durante la fuga investono un poliziotto - mattinodinapoli : Napoli, rapinano una bici elettrica e durante la fuga investono poliziotto: arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rapinano

APPROFONDIMENTI IL CASOuna bici elettrica e durante la fuga investono... L'OPERAZIONE Compra olio con assegno falso, denunciatoGli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Foria angolo via Miracoli per una ...Rapinano una bicicletta elettrica e durante la fuga investono un poliziotto. Arrestati. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del ...Ieri mattina gli agenti dell 'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Foria angolo via Miracoli ...