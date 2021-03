Napoli | Champions fondamentale per il futuro societario | vale oltre 40 mln di euro

(Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha fatto sapere che l’obiettivo principale è la qualificazione alla prossimaLeague. Entrare inpa, infatti, èper il bilancio. In caso di mancata qualificazione, infatti, ADL non solo dovrà pensare a sfoltire la rosa cedendo alcuni dei suoi pezzi pregiati, ma anche pensare ad L'articolo

... in occasione del derby con il Torino , sarà nel recupero della gara con ilo al massimo ... la Juventus deve comunque pensare a salvare il salvabile: l'accesso alla prossimaLeague e ...... i quali immaginavamo il buon Max a difendere gli interessi della Roma o addirittura delal ... Allegri avrebbe potuto sbeffeggiare la sua ex società vantandosi delle due finali di...ROMA. Doppio Mertens e il Napoli stende la Roma. Nello scontro diretto per rimanere in scia al "gruppo Champions" sono i campani ad avere la meglio, battendo i giallorossi per 2-0. Partenopei che ...Il presidente De Laurentiis dovrebbe essere meno "presente" così da consentire al tecnico di proseguire serenamente ...