Nancy Brilli: il ricordo social di Nino Manfredi, padre dell'ex marito Luca. Perché si è parlato dell'attrice in questo periodo (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri, lunedì 22 marzo, è stato celebrato il centenario della nascita di Nino Manfredi. Non poteva mancare il ricordo di Nancy Brilli. L'attrice, ex moglie di suo figlio Luca, regista di film e documentari sul padre che abbiamo visto in questi ultimi due giorni, ha dedicato a Nino un nostalgico e simpatico post su Instagram. Il ricordo social L'attrice ha postato una foto del 1999 con l'allora suocero a Cuba. Sorridevano, appena dopo aver pescato un grosso pesce. Nancy Brilli ricorda con tenerezza che Nino Manfredi la chiamava "Cocca", "Cocca mamma di Chicco", cioè suo nipote Francesco, il figlio avuto da Luca. Naturalmente il post ha ...

