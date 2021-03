Myanmar | “i militari golpisti hanno ucciso una bambina di sette anni Hanno fatto irruzione in casa e sparato”

(Di martedì 23 marzo 2021) Ha, secondo le informazioni che arrivano dal, la più giovane vittima della repressione deinei confronti della popolazione che manifesta contro il colpo di Stato del 1 febbraio. Secondo quanto riferito dal personale dei servizi funerari di Mandalay, citati dalla Reuters, l’uccisione non è però avvenuta in strada, durante le sommosse popolari: i, scrivono,nell’abitazione nella quale viveva la piccola che è rimasta uccisa con un proiettile all’addome. Sui social vengono diffuse le immagini della piccola vittima uccisa questo pomeriggio nel distretto di Chan Mya Thar Si, identificata con il nome di Khin Myo Chit. Inutili i tentativi di salvarla da parte ...

E' una bambina di sette anni la più giovane vittima della repressione del dissenso in, dove lo scorso primo febbraio ihanno preso il potere con un golpe. Lo riporta Sky News, mentre sui social media vengano diffuse le immagini della piccola vittima uccisa questo ...... ihanno iniziato a sparare alla gente senza alcun avvertimento. Nonostante l'escalation della violenza militare, noi, popolo del, consideriamo che il movimento per la democrazia sia ...Yangon, 23 mar. (Adnkronos) - E' una bambina di sette anni la più giovane vittima della repressione del dissenso in Myanmar, dove lo scorso primo febbraio i militari hanno preso il potere con un golpe ...Gli eventi stanno andando verso ciò che si temeva e non si voleva: un nuovo conflitto armato in Myanmar. Questa volta, però, le milizie delle etnie birmane potrebbero opporsi al Tatmadaw, l’esercito n ...