Musso | “La fase difensiva il nostro segreto Possiamo toglierci tante soddisfazioni”

Il portiere dell'Udinese, Juan Musso, a Udinese Tv ha commentato le recenti prestazioni della squadra friulana e gli obiettivi futuri personali e del club. Queste le sue parole: "Penso che, con la Lazio, la sconfitta non sia stata meritata. La squadra ha fatto molte più cose buone che cattive, ce la giochiamo sempre con tutti anche con quelle squadre sulla carta più forti. Siamo una squadra che ha raccolto tanto basandosi sulla fase difensiva, molto compatta. La nostra compattezza ci ha portato molti risultati positivi. Sono convinto che questa squadra ragioni da grande, siamo un gruppo di uomini veri, il primo obiettivo era arrivare a 40 punti ma vogliamo di più e affrontiamo ogni partita sempre per fare punti". L'argentino così prosegue: "Non sento che ci stiamo rilassando o accontentando di salvarci, anzi. Percepisco che vogliamo ..."

