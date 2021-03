Musicultura | la quarta serata

(Di martedì 23 marzo 2021) La musica dal vivo non si ferma,di grande musica live in diretta streaming dal Teatro Lauro Rossi di Macerata dove si stanno tenendo in questi giorni le Audizioni di, il ...

Advertising

musicultura : Iniziamo a movimentare la quarta serata di #Audizioni con i #ThePaxSideoftheMoon! Sul perché del loro outfit, ci ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Musicultura quarta

gazzettadimilano.it

La musica dal vivo non si ferma,serata di grande musica live in diretta streaming dal Teatro Lauro Rossi di Macerata dove si stanno tenendo in questi giorni le Audizioni di, il prestigioso Festival della Canzone ...Francesca Romana Perrotta approda per lavolta al palco più prestigioso del cantautorato italiano:. Francesca canterà live streaming dal Teatro Rossi di Macerata. Il giorno della diretta è mercoledì 24 marzo alle ore 20,30.Francesca Romana Perrotta approda per la quarta volta al palco più prestigioso del cantautorato italiano: MUSICULTURA.Marina Rei. Togliamoci subito questa incombenza, che per altro, a occhio, conoscendo la carriera della cantautrice romana da lì in ...