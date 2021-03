Musica in lutto, incidente fatale per la cantante: muore sbalzata fuori dall’auto (Di martedì 23 marzo 2021) lutto nel mondo della Musica, la cantante è morta in seguito a un incidente automobilistico. Il decesso è stato confermato da Linda Wilson, presidente della Texas Country Music Association, a KTVT. “Il suo spirito era così libero e aveva una voce che gli angeli potevano sentire. Era una vera artista e una bellissima persona”, si legge nella pagina social della cantante morta. “Sarà per sempre amata e ci mancherà”, si legge ancora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la cantante si trovava in macchina insieme a un’altra persona che nello scontro è rimasta lievemente ferita. La donna è morta perché non indossava la cintura di sicurezza e dopo lo schianto è stata catapultata fuori dall’automobile, una Chevrolet Trailblazer del 2002. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021)nel mondo della, laè morta in seguito a unautomobilistico. Il decesso è stato confermato da Linda Wilson, presidente della Texas Country Music Association, a KTVT. “Il suo spirito era così libero e aveva una voce che gli angeli potevano sentire. Era una vera artista e una bellissima persona”, si legge nella pagina social dellamorta. “Sarà per sempre amata e ci mancherà”, si legge ancora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, lasi trovava in macchina insieme a un’altra persona che nello scontro è rimasta lievemente ferita. La donna è morta perché non indossava la cintura di sicurezza e dopo lo schianto è stata catapultatamobile, una Chevrolet Trailblazer del 2002. ...

Lutto nel mondo della musica: perde la vita una giovane superstar americana Scompare a 33 anni una giovane star seguitissima nella sua realtà texana. Il produttore: 'La tua musica continuerà a vivere...' Un giovanissimo talento della musica perde la vita in un tragico incidente . I suoi brani venivano ascoltati in giro per le stazioni radio del Texas . Avrebbe avuto le giuste capacità, il giusto spirito per fare carriera e rendere ...

