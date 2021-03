Morto Sante Notarnicola | il bandito poeta | fece parte della banda Cavallero

(Di martedì 23 marzo 2021)a Bologna all’età di 82 anni: fu tra i componentie in carcere scoprì la passione per la scrittura e la poesia.(screenshot video – credit: CSOA Forte Prenestino)Èa Bologna il “. Aveva 82 anni. Nato a Castellaneta nel 1938, fu autore di numerose rapine in banche e gioiellerie tra Milano e la provincia di Torino. Tra gli assalti più noti negli istituti bancari si ricorda quello del 1967 nella filiale del Banco di Napoli a Milano, un sanguinoso assalto in cui persero la vita 4 persone. Il ...

Notarnicola è, chi era il "bandito poeta" della banda del Cavallero: la sua storia dalle rapine alla ...Notarnicola èa Bologna a 82 anni. Notarnicola , ex terrorista della banda Cavallero , ma anche poeta e oste in via del Pratello , strada dei locali del centro. Proprio qui gestiva negli ...SAN PIETROBURGO - L'hockey russo è sotto shock per la recente scomparsa di Timur Faizutdinov, giovane giocatore con una carriera - ma soprattutto una vita - davanti a sé. Una discata si è purtroppo ...È morto a 82 anni a Bologna Sante Notarnicola, ex terrorista della banda Cavallero, ma anche poeta e oste in via del Pratello, strada dei locali del centro. Ne danno notizia diverse realtà della ...