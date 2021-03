Moggi: questo Napoli avrebbe potuto lottare per il titolo se… (Di martedì 23 marzo 2021) Attenzione al Napoli, scrive Luciano Moggi sulle pagine di Libero, che, dopo la splendida prestazione contro la Roma, ha ribadito la sua candidatura per un posto nella prossima Champions Se squadra del tanto criticato Gattuso non avesse avuto incidenti a getto continuo, Covid compreso, se la società gli avesse dato la possibilità di andare a Torino a giocarsi la partita quando la Juve era un cantiere (Pirlo dixit), questo Napoli avrebbe potuto lottare anche per il titolo L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Attenzione al, scrive Lucianosulle pagine di Libero, che, dopo la splendida prestazione contro la Roma, ha ribadito la sua candidatura per un posto nella prossima Champions Se squadra del tanto criticato Gattuso non avesse avuto incidenti a getto continuo, Covid compreso, se la società gli avesse dato la possibilità di andare a Torino a giocarsi la partita quando la Juve era un cantiere (Pirlo dixit),anche per ilL'articolo ilsta.

