Mobilità | docente ottiene cattedra non gradita dopo aver richiesto passaggio di ruolo Può tornare indietro?

(Di martedì 23 marzo 2021) Restituzione aldi provenienze: quando e come è possibile. Non sempre i docenti soddisfatti nel movimentosi trovano bene nella nuova scuola o nel nuovoe vorrebbero riacquisire la titolarità precedente annullando il movimento ottenuto È possibile? L'articolo .

Advertising

cami_neotti : @LuigiGallo15 buongiorno, sono una docente soggetta al vergognoso vincolo quinquennale. Siamo in tantissime e chied… - marcogio59 : 'La mobilità sostenibile non è solo una questione ecologica ma ha una dimensione sociale ed economica' Elena Maggi,… - orizzontescuola : Mobilità 2021, trasferimento docente primaria a posto di lingua. Vincolo triennale e continuità -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docente

Orizzonte Scuola

... dalle metodologie di tecnologia assistita ai sistemi della, soffermandosi in particolare ... "Questi percorsi per l'orientamento " sottolinea Maria Grazia La Rosa,di diritto ed ...... dalle metodologie di tecnologia assistita ai sistemi della, soffermandosi in particolare ... "Questi percorsi per l'orientamento " sottolinea Maria Grazia La Rosa,di diritto ed ...