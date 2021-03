Miwa Energia, Orefice suona la carica per la trasferta di Reggio Calabria (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Miwa Energia, reduce dal riposo che ha seguito la duplice vittoria, si accinge a disputare la terza gara del campionato di Serie C Gold. La squadra di Coach Annecchiarico è stimata dagli addetti ai lavori ma le prime prestazioni sono andate oltre le aspettative ed hanno fornito un quadro più chiaro della situazione, anche alla luce delle vittorie di Forio. A pochi giorni dalla trasferta che porterà i cinghiali sanniti a Reggio Calabria, abbiamo chiesto al play/guardia Stefano Orefice un po’ di impressioni sull’andamento della Miwa e non solo. Stefano, dopo la grande partenza è il momento di una trasferta ostica. Reggio Calabria è partita male ma probabilmente non è il caso di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La, reduce dal riposo che ha seguito la duplice vittoria, si accinge a disputare la terza gara del campionato di Serie C Gold. La squadra di Coach Annecchiarico è stimata dagli addetti ai lavori ma le prime prestazioni sono andate oltre le aspettative ed hanno fornito un quadro più chiaro della situazione, anche alla luce delle vittorie di Forio. A pochi giorni dallache porterà i cinghiali sanniti a, abbiamo chiesto al play/guardia Stefanoun po’ di impressioni sull’andamento dellae non solo. Stefano, dopo la grande partenza è il momento di unaostica.è partita male ma probabilmente non è il caso di ...

