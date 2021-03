'Mio nonno era un cowboy': la storia della follia delle armi negli Usa raccontata da James Grady (Di martedì 23 marzo 2021) di Rock Reynolds Un uomo entra in un supermercato e, invece di piazzare beni di consumo nel carrello, inizia a sparare all'impazzata, uccidendo una decina di innocenti. È successo da poche ore a ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) di Rock Reynolds Un uomo entra in un supermercato e, invece di piazzare beni di consumo nel carrello, inizia a sparare all'impazzata, uccidendo una decina di innocenti. È successo da poche ore a ...

Advertising

antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - SalernoSal : 16 marzo 1978, due giorni dopo, in via Fani. Con mio nonno Michele e mia Zia americana Mary. - trshgndr : beh raghy stanotte ho sognato e mio nonno (72) si sposata con sé stesso eye - sheldonr1399 : mio nonno inizia di nuovo la chemio e questa cosa, già lo so, mi abbatterà psicologicamente - Mielinaa : Comunque quando sono nata io, mio nonno, amore immenso, mi ha cresciuta e tutto, disse 'sembra un piccione spennato'? -