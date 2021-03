Milano: 31enne sequestrato e costretto a cedere il pin della carta di credito | VIDEO (Di martedì 23 marzo 2021) sequestrato e costretto a cedere il pin della carta di credito VIDEO Un 31enne di Pioltello, in provincia di Milano, è stato sequestrato da quattro banditi, che lo hanno costretto a rivelare i codici della sua carta di credito. La vicenda risale al 1 ottobre 2020 e i quattro presunti autori, due italiani e due marocchini, sono stati arrestati in seguito a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Milano con l’accusa di sequestro di persona, rapina, minaccia aggravata, violenza privata, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito. L’indagine ha preso il via il 3 ottobre 2020 dopo la denuncia ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021)il pindiUndi Pioltello, in provincia di, è statoda quattro banditi, che lo hannoa rivelare i codicisuadi. La vicenda risale al 1 ottobre 2020 e i quattro presunti autori, due italiani e due marocchini, sono stati arrestati in seguito a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale dicon l’accusa di sequestro di persona, rapina, minaccia aggravata, violenza privata, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di. L’indagine ha preso il via il 3 ottobre 2020 dopo la denuncia ...

