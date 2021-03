Milan, finalmente riposo: domenica la ripresa, poi 50 giorni di fuoco (Di martedì 23 marzo 2021) Gigio Donnarumma, Gabbia, Tonali, Kessie, Calhanoglu, Hauge, Dalot, Diaz, Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Krunic, Kalulu, Saelemaekers: tutti via con le rispettive nazionali. Per il resto del Milan il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) Gigio Donnarumma, Gabbia, Tonali, Kessie, Calhanoglu, Hauge, Dalot, Diaz, Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Krunic, Kalulu, Saelemaekers: tutti via con le rispettive nazionali. Per il resto delil ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, finalmente riposo: domenica la ripresa, poi 50 giorni di fuoco: Milan, finalmente riposo: domenica la ripres… - smilzo7283 : @giorgiaapetrone Finalmente un tweet equilibrato! Personalmente penso che per come erano messe sia Milan che Roma,… - AlfonsoFofo60 : RT @TolliVincenzo: Nel momento cruciale della stagione il #Napoli ha saputo tirar fuori finalmente 2 grandi prestazioni con #Milan e #Roma… - sportli26181512 : Calha, finalmente una prova da '10'. Tomori è un muro, Dalot concede troppo: Calha, finalmente una prova da '10'. T… - Gazzetta_it : Calhanoglu, in #FiorentinaMilan finalmente una prova da '10'. Tomori è un muro, Dalot concede troppo -