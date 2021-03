Milan, è l’ora della rimonta: Ibrahimovic può essere decisivo (Di martedì 23 marzo 2021) Il Milan è pronto alla rimonta, a condurre questa impresa ecco pronto Zlatan Ibrahimovic, tornato dopo l’infortunio e… Sul palco dell’Ariston se l’è cavata alla grande ma è sotto i riflettori degli stadi che sa esaltarsi. Ora per il Milan è l’ora della rimonta con un Ibrahimovic in più: già decisivo nel match contro la Fiorentina, appena rientrato dall’infortunio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il gigante svedese, a 39 anni e 169 giorni, ha siglato 15 gol in 15 presenze (media rotonda e migliore rispetto all’ultimo scudetto), nessuno come lui nella storia della Serie A. Zlatan sta bene al Milan e ora pensa a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Ilè pronto alla, a condurre questa impresa ecco pronto Zlatan, tornato dopo l’infortunio e… Sul palco dell’Ariston se l’è cavata alla grande ma è sotto i riflettori degli stadi che sa esaltarsi. Ora per ilcon unin più: giànel match contro la Fiorentina, appena rientrato dall’infortunio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il gigante svedese, a 39 anni e 169 giorni, ha siglato 15 gol in 15 presenze (media rotonda e migliore rispetto all’ultimo scudetto), nessuno come lui nella storiaSerie A. Zlatan sta bene ale ora pensa a ...

