Mike Tyson: arriva la mini serie con Jamie Foxx diretta da Scorzese (Di martedì 23 marzo 2021) Dal 2014 l'attore era alle prese con il tentativo di realizzare ul film autobiografico Da anni Jamie Foxx, attore e produttore era alla prese con "Finding Mike", un film autobiografico sul campione americano della boxe Mike Tyson. Sembra che il progetto prenderà vita cambiando forma: si tratterà infatti di una mini serie televisiva diretta da Martin Scorsese ed Antoine Fuqua. Foxx interpreterà il campione di pesi massimi, "Iron Mike", passato alla storia per i suoi successi ma anche per i suoi eccessi sul ring e fuori. Proprio in queste settimane si era parlato di un ritorno sul ring di Tyson, ma secondo le ultime indiscrezioni avrebbe però detto no e declinato una offerta da 25 mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Mike Tyson Tyson: la miniserie sul leggendario peso massimo con Jamie Foxx è una realtà Per anni Jamie Foxx ha cercato di portare sullo schermo la vita travagliata e le imprese sportive (pure quelle con ricche zone d'ombra) di Mike Tyson , uno dei più grandi e celebri pesi massimi di tutti i tempi, uno che negli anni Ottanta e Novanta è stato il simbolo più fulgido della boxe e del suo rilancio presso il grande pubblico. Un ...

Jamie Foxx sarà Mike Tyson in una serie tv prodotta da Martin Scorsese Jamie Foxx sarà Mike Tyson in una serie tv prodotta, tra gli altri, da Martin Scorsese e Antoine Fuqua. L'idea di un progetto su Iron Mike era nata già nel 2014 con Foxx sempre come protagonista ma poi si è deciso di ...

Iron Mike rifiuta 25 milioni di dollari: niente Tyson-Holyfield 3... per ora La Gazzetta dello Sport Boxe, Mike Tyson rifiuta 25 milioni per sfidare Holyfield! Vuole organizzare il match in prima persona Tyson-Holyfield capitolo III “non s’ha da fare”. Almeno per ora. Mike Tyson, infatti, ha detto “no”. Dopo il record di pubblico registrato per il match di esibizione disputato a novembre contro Roy ...

Tyson: la miniserie sul leggendario peso massimo con Jamie Foxx è una realtà Per anni Jamie Foxx ha cercato di portare sullo schermo la vita travagliata e le imprese sportive (pure quelle con ricche zone d'ombra) di Mike Tyson, uno dei più grandi e celebr ...

