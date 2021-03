Mig, il primo monopattino Bad Bike è tutto made in Italy (Di martedì 23 marzo 2021) Leggero e pratico, innovativo e tecnologico, eco-sostenibile e soprattutto made in Italy, a un prezzo accessibile. È questo e tanto altro MIG, il primo monopattino a batteria griffato Bad Bike, l’azienda italiana specializzata nella realizzazione di prodotti pensati per garantire una mobilità sostenibile, come le bici elettriche a pedalata assistita. MIG ha performance importanti: fino a 40 chilometri percorsi con un ciclo di ricarica da 4-5 ore, soltanto 15 chilogrammi di peso, una velocità massima di 25 Km/h, equipaggiato con ruote Fat 10X4.0” tubeless che lo rendono perfetto per la città. A partire da lunedì 22 marzo 2021 il MIG è in pre-lancio su Indiegogo, la più importante piattaforma di crowdfundinginternazionale, all’interno della quale sarà possibile acquistarlo in pre-order a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Leggero e pratico, innovativo e tecnologico, eco-sostenibile e sopratin, a un prezzo accessibile. È questo e tanto altro MIG, ila batteria griffato Bad, l’azienda italiana specializzata nella realizzazione di prodotti pensati per garantire una mobilità sostenibile, come le bici elettriche a pedalata assistita. MIG ha performance importanti: fino a 40 chilometri percorsi con un ciclo di ricarica da 4-5 ore, soltanto 15 chilogrammi di peso, una velocità massima di 25 Km/h, equipaggiato con ruote Fat 10X4.0” tubeless che lo rendono perfetto per la città. A partire da lunedì 22 marzo 2021 il MIG è in pre-lancio su Indiegogo, la più importante piattaforma di crowdfundinginternazionale, all’interno della quale sarà possibile acquistarlo in pre-order a ...

