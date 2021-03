Michelle Obama, l’intervista esclusiva su Vanity Fair: «Continuo a lavorare per le prossime generazioni» (Di martedì 23 marzo 2021) «Non ho mai pensato alle prossime elezioni, ma continuo a lavorare per le prossime generazioni. Gli investimenti che i singoli Paesi stanziano per l’istruzione delle ragazze sono, a mio parere, il metro di valutazione del livello di sviluppo e della qualità della vita. Le donne sono la linfa vitale di ogni comunità e di ogni famiglia. Se non investiamo nella loro istruzione, garantendo loro che abbiano le conoscenze giuste per portare al mondo figli sani e assicurare che, anche loro, ricevano un’istruzione, perderemo l’opportunità di far crescere circa metà della popolazione di un Paese. Non possiamo permettercelo, abbiamo già troppi problemi in questo mondo». Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) «Non ho mai pensato alle prossime elezioni, ma continuo a lavorare per le prossime generazioni. Gli investimenti che i singoli Paesi stanziano per l’istruzione delle ragazze sono, a mio parere, il metro di valutazione del livello di sviluppo e della qualità della vita. Le donne sono la linfa vitale di ogni comunità e di ogni famiglia. Se non investiamo nella loro istruzione, garantendo loro che abbiano le conoscenze giuste per portare al mondo figli sani e assicurare che, anche loro, ricevano un’istruzione, perderemo l’opportunità di far crescere circa metà della popolazione di un Paese. Non possiamo permettercelo, abbiamo già troppi problemi in questo mondo».

