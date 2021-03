Michelle Obama intervistata per “Vanity Fair” da Rula Jebreal (Di martedì 23 marzo 2021) Da poco la giornalista americana ha presentato il suo nuovo libro Rula Jebreal ha da poco firmato il suo ultimo libro, “Il Cambiamento che meritiamo”, sulle donne e sulle disparità di genere. Proprio la giornalista è protagonista di un’intervista per “Vanity Fair” realizzata all’ex First Lady, Michelle Obama. Non ho mai pensato alle prossime elezioni- spiega la Obama – ma continuo a lavorare per le prossime generazioni. Gli investimenti che i singoli Paesi stanziano per l’istruzione delle ragazze sono, a mio parere, il metro di valutazione del livello di sviluppo e della qualità della vita. Le donne sono la linfa vitale di ogni comunità e di ogni famiglia. Se non investiamo nella loro istruzione, garantendo loro che abbiano le conoscenze giuste per portare al mondo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Da poco la giornalista americana ha presentato il suo nuovo libroha da poco firmato il suo ultimo libro, “Il Cambiamento che meritiamo”, sulle donne e sulle disparità di genere. Proprio la giornalista è protagonista di un’intervista per “” realizzata all’ex First Lady,. Non ho mai pensato alle prossime elezioni- spiega la– ma continuo a lavorare per le prossime generazioni. Gli investimenti che i singoli Paesi stanziano per l’istruzione delle ragazze sono, a mio parere, il metro di valutazione del livello di sviluppo e della qualità della vita. Le donne sono la linfa vitale di ogni comunità e di ogni famiglia. Se non investiamo nella loro istruzione, garantendo loro che abbiano le conoscenze giuste per portare al mondo ...

