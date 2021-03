METEO Italia.: STO Inverno e aria di primavera, dopo metà settimana (Di martedì 23 marzo 2021) METEO SINO AL 29 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’afflusso d’aria fredda dai Balcani continua a coinvolgere l’Italia, penalizzando soprattutto le regioni meridionali con residua instabilità associata ad ultime fioccate a bassa quota. Le temperature si mantengono molto basse per il periodo, su valori ampiamente al di sotto della media, tanto che si registrano gelate tardive anche in pianura e sulle valli interne del Centro-Sud. Nel frattempo l’anticiclone delle Azzorre inizia a rimontare dall’Europa Occidentale, determinando non solo un ulteriore generale miglioramento, ma anche un aumento termico ad iniziare dal Nord e dai versanti tirrenici. Entro metà settimana l’ulteriore avanzata dell’anticiclone favorirà condizioni METEO via via più stabili anche al Sud. Tendenza ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 marzo 2021)SINO AL 29 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’afflusso d’fredda dai Balcani continua a coinvolgere l’, penalizzando soprattutto le regioni meridionali con residua instabilità associata ad ultime fioccate a bassa quota. Le temperature si mantengono molto basse per il periodo, su valori ampiamente al di sotto della media, tanto che si registrano gelate tardive anche in pianura e sulle valli interne del Centro-Sud. Nel frattempo l’anticiclone delle Azzorre inizia a rimontare dall’Europa Occidentale, determinando non solo un ulteriore generale miglioramento, ma anche un aumento termico ad iniziare dal Nord e dai versanti tirrenici. Entrol’ulteriore avanzata dell’anticiclone favorirà condizionivia via più stabili anche al Sud. Tendenza ...

