Meteo Italia al 6 aprile, a Pasqua e Pasquetta rischio maltempo (Di martedì 23 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Dall’Inverno alla Primavera inoltrata. E’ ciò che avverrà entro qualche giorno, difatti i modelli matematici di previsione confermano variazioni Meteo climatiche imponenti e destinate ad accompagnarci sino alle festività Pasquali. Variazioni che riguarderanno tanto le precipitazioni quanto le temperature, più in generale possiamo dirvi che l’Alta Pressione sta per riprendere il controllo delle operazioni. Alta Pressione che arriverà da ovest, coinvolgendo dapprima le regioni occidentali, e si estenderà in direzione est. Entro qualche giorno, diciamo entro il fine settimana, la struttura anticiclonica avrà preso pieno possesso dell’Italia e garantirà condizioni di bel tempo. Quanto durerà questo periodo? Detto che da qui a Pasqua il trend evolutivo potrebbe ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Dall’Inverno alla Primavera inoltrata. E’ ciò che avverrà entro qualche giorno, difatti i modelli matematici di previsione confermano variazioniclimatiche imponenti e destinate ad accompagnarci sino alle festivitàli. Variazioni che riguarderanno tanto le precipitazioni quanto le temperature, più in generale possiamo dirvi che l’Alta Pressione sta per riprendere il controllo delle operazioni. Alta Pressione che arriverà da ovest, coinvolgendo dapprima le regioni occidentali, e si estenderà in direzione est. Entro qualche giorno, diciamo entro il fine settimana, la struttura anticiclonica avrà preso pieno possesso dell’e garantirà condizioni di bel tempo. Quanto durerà questo periodo? Detto che da qui ail trend evolutivo potrebbe ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - Agenzia_Italia : Scadenza rispettata: mercoledì 24 'esplode' la primavera, temperature fino a 20 gradi - leotambe : RT @flash_meteo: #meteo #toscana pressione in aumento e tempo stabile sull'Italia centro-settentrionale. Venti in graduale attenuazione e t… - infoitinterno : METEO Italia Dopo metà settimana stop inverno e aria di primavera - infoitinterno : METEO ROMA: Anticiclone in avanzamento in ITALIA, SOLE in città ma attenzione alle gelate -