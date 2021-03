Meteo ecco la neve prevista nei prossimi giorni. Mappe (Di martedì 23 marzo 2021) L’evoluzione Meteo nell’Europa orientale sarà piuttosto complessa, con il transito di perturbazioni e masse d’aria fredda che favoriranno nevicate anche in pianura soprattutto in Romania, Bulgaria, Ucraina e Russia europea. Tempeste di neve sono attese in Turchia, in particolare sui rilievi dove cadrà oltre 1 m di neve in pochi giorni. Altre forti nevicate sono attese in Norvegia, dove precipitazioni nevose si verificheranno a quote molto basse sino a raggiungere le coste della parte centro-settentrionale. Nevicate si verificheranno in collina in Germania. Anche nelle Isole Britanniche ci saranno nevicate, soprattutto nella parte occidentale, con fenomeni a quote pianeggianti. La neve cadrà sui Balcani su ampi territori. In Italia le precipitazioni nevose interesseranno l’Appennino ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 marzo 2021) L’evoluzionenell’Europa orientale sarà piuttosto complessa, con il transito di perturbazioni e masse d’aria fredda che favoriranno nevicate anche in pianura soprattutto in Romania, Bulgaria, Ucraina e Russia europea. Tempeste disono attese in Turchia, in particolare sui rilievi dove cadrà oltre 1 m diin pochi. Altre forti nevicate sono attese in Norvegia, dove precipitazioni nevose si verificheranno a quote molto basse sino a raggiungere le coste della parte centro-settentrionale. Nevicate si verificheranno in collina in Germania. Anche nelle Isole Britanniche ci saranno nevicate, soprattutto nella parte occidentale, con fenomeni a quote pianeggianti. Lacadrà sui Balcani su ampi territori. In Italia le precipitazioni nevose interesseranno l’Appennino ...

