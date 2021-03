Messico, il primo lotto di vaccino cinese CanSino lascia il laboratorio dopo l’ok del governo – Video (Di martedì 23 marzo 2021) “Si tratta di un vaccino monodose, che ha subito la più grande sperimentazione in Messico, coinvolgendo quasi 15mila volontari“. A dirlo è stato il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. È la prima spedizione del vaccino CanSino prodotto in Cina, imbottigliato nel Messico centrale nello Stato di Queretaro, che lascia il proprio sito produttivo per essere distribuito nel resto del Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Si tratta di unmonodose, che ha subito la più grande sperimentazione in, coinvolgendo quasi 15mila volontari“. A dirlo è stato il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. È la prima spedizione delprodotto in Cina, imbottigliato nelcentrale nello Stato di Queretaro, cheil proprio sito produttivo per essere distribuito nel resto del Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Messico, il primo lotto di vaccino cinese CanSino lascia il laboratorio dopo l’ok del governo – Video - wonderalis_ : RT @MarvelNewsIT: Da Londra a Melbourne passando per Città del Messico, abbiamo portato lo Scudo in giro per il mondo ?? Il primo dei 6 ep… - IPCentre_ : L'Ungheria è diventato il primo Paese europeo ad approvare il vaccino “Ad5-nCoV”, sviluppato da CanSino Biologics,… - TennisWebMag : La 18enne canadese Leylah Fernandez ha conquistato il WTA 250 di Monterrey battendo in finale dal svizzera Viktorij… - amebarbagallo : Il mio ricordo del Gran Premio del #Messico del #22marzo 1992. Quel giorno, Michael #Schumacher andò a podio per la… -