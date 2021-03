Mercato Juventus, nuovo colpo di Paratici: preso il giovane norvegese (Di martedì 23 marzo 2021) Mercato Juventus – Fabio Paratici continua a lavorare alla Juventus come se conoscesse già il proprio futuro. Il direttore sportivo della Vecchia Signora sta organizzando il futuro del club con una serie di operazione a lunghissima gittata. Una di queste riguarda un baby del 2004. Si tratta di Solberg, un ragazzo norvegese in cui ha intravisto ottime qualità. La Juventus sta cercando di garantirsi un futuro importante. Mercato Juventus, presto il giovane Solberg Intanto la Juventus avrebbe acquistato il cartellino di Elias Solberg. Si tratta di un esterno d’attacco norvegese classe 2004 che milita attualmente nell’Ull/Kisa. E’ club della seconda divisione del Paese scandinavo. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 marzo 2021)– Fabiocontinua a lavorare allacome se conoscesse già il proprio futuro. Il direttore sportivo della Vecchia Signora sta organizzando il futuro del club con una serie di operazione a lunghissima gittata. Una di queste riguarda un baby del 2004. Si tratta di Solberg, un ragazzoin cui ha intravisto ottime qualità. Lasta cercando di garantirsi un futuro importante., presto ilSolberg Intanto laavrebbe acquistato il cartellino di Elias Solberg. Si tratta di un esterno d’attaccoclasse 2004 che milita attualmente nell’Ull/Kisa. E’ club della seconda divisione del Paese scandinavo. Leggi anche: ...

