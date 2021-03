Meghan Markle e Harry si smentiscono da soli: non c’è stato alcun matrimonio segreto (Di martedì 23 marzo 2021) Diciamo la verità, avevano fatto un po’ sognare. L’idea che si fossero sposati in gran segreto, lontano dai riflettori. Solo loro, Meghan Markle e Harry, alla presenza dell’arcivescovo di Canterbury… Era la prova di quanto il loro amore fosse autentico, profondo, sincero. Svincolato dal prestigio di appartenere alla Royal Family più famosa al mondo. Harry e Meghan, come una coppia qualunque. A giurarsi amore eterno te giorni prima del Royal Wedding in mondovisione, all’insaputa di tutti, come Promessi Sposi del nuovo Millennio. Leggi su amica (Di martedì 23 marzo 2021) Diciamo la verità, avevano fatto un po’ sognare. L’idea che si fossero sposati in gran, lontano dai riflettori. Solo loro,, alla presenza dell’arcivescovo di Canterbury… Era la prova di quanto il loro amore fosse autentico, profondo, sincero. Svincolato dal prestigio di appartenere alla Royal Family più famosa al mondo., come una coppia qualunque. A giurarsi amore eterno te giorni prima del Royal Wedding in mondovisione, all’insaputa di tutti, come Promessi Sposi del nuovo Millennio.

