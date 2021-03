Maurizio Costanzo rompe il silenzio su Corona: le parole del giornalista (Di martedì 23 marzo 2021) Il giorno 22 marzo 2021, Fabrizio Corona è tornato in carcere, dopo il ricovero di quasi due settimane nel reparto psichiatrico. L’ex paparazzo si era infatti completamente ribellato all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, mediante gesti inconsueti di autolesionismo. Vari personaggi del mondo dello spettacolo, come Adriano Celentano, avevano inoltre lanciato una petizione online per poter avere un colloquio con i pubblici ministeri ed evitare così un’ulteriore carcerazione. Tutto è stato dunque vano e, per questo, l’avvocato Ivano Chiesa ha pubblicato un video sui social in cui si è mostrato nervosissimo per il provvedimento emesso ed in cui ha aggiornato i followers sulle condizioni mentali di Fabrizio Corona. Maurizio Costanzo parla della carcerazione di Fabrizio ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021) Il giorno 22 marzo 2021, Fabrizioè tornato in carcere, dopo il ricovero di quasi due settimane nel reparto psichiatrico. L’ex paparazzo si era infatti completamente ribellato all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, mediante gesti inconsueti di autolesionismo. Vari personaggi del mondo dello spettacolo, come Adriano Celentano, avevano inoltre lanciato una petizione online per poter avere un colloquio con i pubblici ministeri ed evitare così un’ulteriore carcerazione. Tutto è stato dunque vano e, per questo, l’avvocato Ivano Chiesa ha pubblicato un video sui social in cui si è mostrato nervosissimo per il provvedimento emesso ed in cui ha aggiornato i followers sulle condizioni mentali di Fabrizioparla della carcerazione di Fabrizio ...

