Maurizio Casasco eletto presidente della Confederazione Europea Pmi

ROMA (ITALPRESS) -Il presidente di Confapi (la Confederazione italiana della Piccola e Media industria privata) Maurizio Casasco è stato eletto oggi all'unanimità presidente di Cea-Pme, la Confederazione Europea delle Piccole e Medie Imprese. Cea-Pme, con sede a Bruxelles, riunisce 24 associazioni della piccola e media industria, per un totale di oltre 2,1 milioni di imprese associate e 18 milioni di dipendenti. All'assemblea è intervenuto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ha ribadito l'impegno a vasto raggio per supportare le Pmi europee. Casasco succede al tedesco Mario Ohoven, scomparso lo scorso anno, di cui è stato primo vicepresidente.

