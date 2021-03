Matera Film Festival 2021: la seconda edizione dal 3 al 10 ottobre (Di martedì 23 marzo 2021) Torna il Festival internazionale del cinema nella città dei sassi: dal 3 al 10 ottobre la seconda edizione del Matera Film Festival. La seconda edizione del Matera Film Festival si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre 2021. Tante le novità che affiancano il Concorso Internazionale, con le tre categorie di gara confermate (cortometraggio, lungometraggio, documentario) e due nuovi grandi partner: Rai Cinema Channel e Il Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra le novità previste quest'anno ci sono: l'istituzione del Premio "Rai Cinema Channel" e l'installazione in una piazza della Città di un'area dedicata alla Virtual Reality (VR); il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) Torna ilinternazionale del cinema nella città dei sassi: dal 3 al 10ladel. Ladelsi terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10. Tante le novità che affiancano il Concorso Internazionale, con le tre categorie di gara confermate (cortometraggio, lungometraggio, documentario) e due nuovi grandi partner: Rai Cinema Channel e Il Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra le novità previste quest'anno ci sono: l'istituzione del Premio "Rai Cinema Channel" e l'installazione in una piazza della Città di un'area dedicata alla Virtual Reality (VR); il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matera Film Festival 2021: la seconda edizione dal 3 al 10 ottobre - puncox : Cento anni fa nasceva #NinoManfredi. Uno dei suoi film meno noti, 'Gli anni ruggenti', è ambientato in Puglia (anch… - eleonorablueeco : RT @MatiffFilmFest: ?? Per la #GiornataMondialedellaPoesia celebriamo la ?????????????? ?????? ???????????? con il superbo film '??????????????????, ????????????, ??????????????,… - RivadeiGinepri : RT @MatiffFilmFest: ?? Per la #GiornataMondialedellaPoesia celebriamo la ?????????????? ?????? ???????????? con il superbo film '??????????????????, ????????????, ??????????????,… - michelelavieri1 : RT @MatiffFilmFest: ?? Per la #GiornataMondialedellaPoesia celebriamo la ?????????????? ?????? ???????????? con il superbo film '??????????????????, ????????????, ??????????????,… -