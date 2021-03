Masters 1000 Miami 2021: Andy Murray rinuncia al torneo, problema all’inguine sinistro (Di martedì 23 marzo 2021) Arriva un altro forfait per il primo Masters 1000 dell’anno sul circuito ATP, ed è quello di Andy Murray. Lo scozzese avrebbe dovuto giocare con il sudafricano Lloyd Harris, recente finalista a Dubai, ed era inoltre stato beneficiario di una wild card elargita dall’organizzazione. Murray è costretto a non disputare il torneo a causa di un problema all’inguine sinistro. Come affermato dallo stesso giocatore al Miami Herald, la situazione è degenerata in maniera sostanzialmente improvvisa. Queste le parole di Murray: “Non ho avuto nessun problema in allenamento, stavo bene. Ho fatto un po’ di ginnastica venerdì, nessun problema, e poi mi sono svegliato attorno alle tre ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Arriva un altro forfait per il primodell’anno sul circuito ATP, ed è quello di. Lo scozzese avrebbe dovuto giocare con il sudafricano Lloyd Harris, recente finalista a Dubai, ed era inoltre stato beneficiario di una wild card elargita dall’organizzazione.è costretto a non disputare ila causa di un. Come affermato dallo stesso giocatore alHerald, la situazione è degenerata in maniera sostanzialmente improvvisa. Queste le parole di: “Non ho avuto nessunin allenamento, stavo bene. Ho fatto un po’ di ginnastica venerdì, nessun, e poi mi sono svegliato attorno alle tre ...

