Maria Elena Boschi contro Scanzi: “Vergognoso, per il vaccino ha saltato la fila”. E attacca anche Lilli Gruber (Di martedì 23 marzo 2021) Nella polemica sulla somministrazione del vaccino anti-Covid al giornalista Andrea Scanzi, interviene anche Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera. La deputata renziana, aretina come Scanzi, ha dedicato alla vicenda un lungo post nel quale definisce “Vergognoso” il comportamento del giornalista de Il Fatto Quotidiano. Nei giorni scorsi Scanzi ha reso noto di aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca ed è stato accusato di aver saltato la fila rubando il posto a persone che ne avrebbero avuto più bisogno di lui. Il giornalista, 46 anni, ha spiegato di essere stato convocato dall’Usl Toscana in quanto iscritto da fine febbraio alla cosiddetta lista riserva, ossia ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Nella polemica sulla somministrazione delanti-Covid al giornalista Andrea, interviene, capogruppo di Italia Viva alla Camera. La deputata renziana, aretina come, ha dedicato alla vicenda un lungo post nel quale definisce “” il comportamento del giornalista de Il Fatto Quotidiano. Nei giorni scorsiha reso noto di aver ricevuto una dose diAstraZeneca ed è stato accusato di averlarubando il posto a persone che ne avrebbero avuto più bisogno di lui. Il giornalista, 46 anni, ha spiegato di essere stato convocato dall’Usl Toscana in quanto iscritto da fine febbraio alla cosiddetta lista riserva, ossia ...

Advertising

Corriere : Boschi contro Andrea Scanzi: «Lui caregiver, ma quando? Non aveva nessun titolo per vac... - Corriere : Boschi contro Andrea Scanzi: «Lui caregiver, ma quando? Non aveva nessun titolo per vaccinarsi» - JohSogos : RT @ilgiornale: Anche Maria Elena Boschi è intervenuta nella polemica sul vaccino ad Andrea Scanzi con un lungo e pungente post pubblicato… - lucabattanta : RT @ilgiornale: Anche Maria Elena Boschi è intervenuta nella polemica sul vaccino ad Andrea Scanzi con un lungo e pungente post pubblicato… - rep_firenze : Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Diceva che il Covid era un raffreddore ora salta la fila per vaccinarsi'… -