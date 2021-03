Marche rosso fisso: due posti letto su tre occupati per Covid. Rianimazioni al 61%, oltre il doppio del tetto massimo (Di martedì 23 marzo 2021) ANCONA - Nelle Marche due posti letto ospedalieri su tre sono ormai occupati da pazienti Covid e le percentuali di saturazione delle terapie intensive per l'epidemia ormai da diversi giorni sono oltre ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 marzo 2021) ANCONA - Nelledueospedalieri su tre sono ormaida pazientie le percentuali di saturazione delle terapie intensive per l'epidemia ormai da diversi giorni sono...

Advertising

nathankbbr : ciso raga mi consigliate marche di tinte voglio fsrmi rosso di nuovo - YouTvrs : Profondo rosso per #Lavanderie delle Marche, calo del fatturato di 12 milioni di euro - - vivereosimo : Profondo rosso per le lavanderie delle Marche. Calo del fatturato di 12 milioni. 'Attività essenziali per contribui… - viverefano : Profondo rosso per le lavanderie delle Marche. Calo del fatturato di 12 milioni. 'Attività essenziali per contribui… - v_senigallia : Profondo rosso per le lavanderie delle Marche. Calo del fatturato di 12 milioni. 'Attività essenziali per contribui… -