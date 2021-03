‘Maradona | l’albatros che danza’ | dello scrittore Ivano Mugnaini

Leggi su 900letterario

(Di martedì 23 marzo 2021) Questo pezzo non parla di Maradona. Parla del sogno e parla della realtà, della bellezza del calcio generato da lui. Dopo il memorabile goal all'Inghilterra ai Mondiali del 1986 un commentatore argentino definì Maradona "aquilone cósmico". Un altro cronista esclamò una mezza dozzina di volte "un poema de goal!" Se si accosta Maradona alla poesia, mi viene in mentedi Baudelaire: "Il Poeta principe delle nubi / sta con l'uragano e ride degli arcieri/ esule in terra con le sue ali di gigante".