Manchester United, insulti razzisti sui social contro Fred: “Ora basta, non possiamo più accettarlo” (Di martedì 23 marzo 2021) Nuovo episodio di razzismo in Inghilterra, ancora una volta protagonista, suo malgrado, un giocatore del Manchester United. Dopo la sfida persa dai Red Devils in FA Cup contro il Leicester, è toccato al centrocampista Fred essere bersaglio di insulti e commenti decisamente negativi. Il brasiliano non ha brillato nella partita di Coppa ed è stato oggetto di diversi insulti anche a sfondo razzista che lo hanno obbligato a disattivare i commenti ai suoi post su Instagram.Fred insultato sui social: la rispostacaption id="attachment 1111637" align="alignnone" width="768" Manchester United Fred (getty images)/captionA distanza di qualche ora, è arrivata la risposta e lo sfodo del diretto interessato che, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) Nuovo episodio di razzismo in Inghilterra, ancora una volta protagonista, suo malgrado, un giocatore del. Dopo la sfida persa dai Red Devils in FA Cupil Leicester, è toccato al centrocampistaessere bersaglio die commenti decisamente negativi. Il brasiliano non ha brillato nella partita di Coppa ed è stato oggetto di diversianche a sfondo razzista che lo hanno obbligato a disattivare i commenti ai suoi post su Instagram.insultato sui: la rispostacaption id="attachment 1111637" align="alignnone" width="768"(getty images)/captionA distanza di qualche ora, è arrivata la risposta e lo sfodo del diretto interessato che, ...

