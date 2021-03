Manchester City | quattro astrofisici a disposizione di Guardiola

(Di martedì 23 marzo 2021) Ilha assunto degliper aiutare PepPepè un innovatore del modo di allenare le sue squadre e adesso avrebbe portato una nuova novità al. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i Citizens avrebbero assuntoper aiutare il manager nel lavoro quotidiano. Il loro ruolo sarà quello di analizzare ogni singola azione dei calciatori sul terreno di gioco. «Un ambiente calcistico basato sulla fisica è un luogo in cui apprendere attraverso la simulazione e per testare concetti tattici in modi sufficientemente solidi da consentire a un allenatore di mettere in gioco la sua carriera», ha affermato Brian Prestidge, direttore della tecnologia per conto del ...

Pur non essendo un titolare, l'ex Manchester City ha avuto un minutaggio notevole e ha potuto dimostrare il suo talento. I suoi numeri stagionali dicono: 31 presenze, 5 gol e 3 assist. Non male nella ...
Non basta il primo posto in classifica, la Premier League in pugno e i quarti di finale di Champions League. Pep Guardiola e la dirigenza del Manchester City sanno che non è mai troppo ...