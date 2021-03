Manchester City inarrestabile: il suo segreto sono… gli astrofisici (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per ottenere un grande successo c'è bisogno degli uomini giusti. In casa Manchester City si è ricorso a una soluzione davvero particolare: per vincere è stato necessario contattare un personale altamente specializzato come gli astrofisici. Questo personale fa parte dell'"area dati" e lavorerebbero per i 10 club del City Football Group. Lo riporta il Daily Mail. Il compito di questi scienziati è analizzare ogni azione dei giocatori sul campo di gioco. La raccolta dei dati è emersa prepotentemente negli ultimi anni con i calciatori monitorati attraverso un tipo di tecnologia 3D che si serve di più telecamere.caption id="attachment 1093779" align="alignnone" width="1024" Manchester City Rodri rigore (getty images)/captionSIMULAZIONIIl direttore della tecnologia del City ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per ottenere un grande successo c'è bisogno degli uomini giusti. In casasi è ricorso a una soluzione davvero particolare: per vincere è stato necessario contattare un personale altamente specializzato come gli. Questo personale fa parte dell'"area dati" e lavorerebbero per i 10 club delFootball Group. Lo riporta il Daily Mail. Il compito di questi scienziati è analizzare ogni azione dei giocatori sul campo di gioco. La raccolta dei dati è emersa prepotentemente negli ultimi anni con i calciatori monitorati attraverso un tipo di tecnologia 3D che si serve di più telecamere.caption id="attachment 1093779" align="alignnone" width="1024"Rodri rigore (getty images)/captionSIMULAZIONIIl direttore della tecnologia del...

Advertising

CB_Ignoranza : La storia di un ragazzino, grande tifoso del Manchester City. Un grande talento, inespresso per via delle insicurez… - GoalItalia : Il calcio a Manchester si fonde con la fisica: Guardiola e il City assumono quattro astrofisici per la Data Analysi… - tancredipalmeri : A proposito di giovani e Manchester City, fate notare ad #Allegri che lui aveva Cancelo che adesso con Guardiola vo… - ItaSportPress : Manchester City inarrestabile: il suo segreto sono... gli astrofisici - - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL Miglior SQUADRA di CALCIO ?? di tutti i tempi Scegli la tua prefe… -