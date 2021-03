Maltempo: nevicate sul territorio siciliano, da Messina alle pendici dell'Etna (Di martedì 23 marzo 2021) A inverno ormai concluso la neve ha ugualmente fatto capolino in Sicilia, con fiocchi caduti su diversi paesi delle province di Messina e Catania. Neve in Sicilia, imbiancati diversi paesi in provincia di Messina e Catania su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) A inverno ormai concluso la neve ha ugualmente fatto capolino in Sicilia, con fiocchi caduti su diversi paesie province die Catania. Neve in Sicilia, imbiancati diversi paesi in provincia die Catania su Notizie.it.

