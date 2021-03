Maldive, segnalato squalonelle vicinanze del bagnasciuga (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle acque delle Maldive, è stato avvistato un giovane esemplare di squalo intento a cacciare un banco di pesci in prossimità della riva. Maldive, allarme squalo: avvistato esemplare a caccia in prossimità della riva su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle acque delle, è stato avvistato un giovane esemplare di squalo intento a cacciare un banco di pesci in prossimità della riva., allarme squalo: avvistato esemplare a caccia in prossimità della riva su Notizie.it.

Advertising

marco_evolution : RT @VaeVictis: @dritjon3 Grazie, dottore: mi ha appena segnalato il prossimo Paese dove andrò in esilio (ora sono alle Maldive, ma non poss… - VaeVictis : @dritjon3 Grazie, dottore: mi ha appena segnalato il prossimo Paese dove andrò in esilio (ora sono alle Maldive, ma… -