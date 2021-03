Malattie rare: crescere con la Pku, 'sfida è rispondere anche a bisogni adulti' (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Diventare grandi con la Pku. Tre lettere dietro le quali si nasconde la più diffusa in Italia fra le Malattie rare: la Fenilchetonuria. Considerate tutte le varianti, colpisce un bambino ogni 2.581 nati. In Italia dal 1974 è una delle Malattie che vengono cercate con lo screening neonatale di massa (disponibile dal 1992 in tutto il territorio nazionale). Diagnosi precoce significa avere subito la corretta terapia, che consiste in una rigida dieta con ridotto apporto di fenilalanina. E significa crescere con normali capacità intellettive e funzioni adattive, ma anche essere portatori di istanze e bisogni legati alla qualità di vita. Significa convivere con le limitazioni legate alla necessaria rigidità del trattamento dietetico e per un adulto nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Diventare grandi con la Pku. Tre lettere dietro le quali si nasconde la più diffusa in Italia fra le: la Fenilchetonuria. Considerate tutte le varianti, colpisce un bambino ogni 2.581 nati. In Italia dal 1974 è una delleche vengono cercate con lo screening neonatale di massa (disponibile dal 1992 in tutto il territorio nazionale). Diagnosi precoce significa avere subito la corretta terapia, che consiste in una rigida dieta con ridotto apporto di fenilalanina. E significacon normali capacità intellettive e funzioni adattive, maessere portatori di istanze elegati alla qualità di vita. Significa convivere con le limitazioni legate alla necessaria rigidità del trattamento dietetico e per un adulto nel ...

