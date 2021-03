Malattie rare | Binetti | Ritardi su legge | Piano e fondi screening neonatale

Advertising

... gastroenteriche, delle patologie Socio - sanitarie e delleed emergent i L. D. M.... "Rilevo un'enorme fatica ad aderire ad alcune richieste che in altre Regioni sono state già soddisfatte" e ha citato, fra gli altri, anche i casi di quanti sono affetti da. "C'è una ...Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - "In questo momento oggettivamente la situazione dei malati rari non è al centro dell'attenzione e del dibattito politico-parlamentare. Sappiamo per certo, perché i ...Roma, 23 marzo 2021 – In Italia la Fenilchetonuria (PKU), considerate tutte le varianti, colpisce 1 bambino ogni 2.581 nati. Interessa circa 50.000 persone nel mondo ed è fra le malattie rare la più d ...