Majorino a TPI | “Fontana & soci sono anti-Lombardi Siamo un caso di malagestione a livello europeo”

(Di martedì 23 marzo 2021) “Laa è undidella crisi sanitaria”. L’eurodeputato del Partito Democratico, Pierfrancesco, annuncia così a TPI la preparazione di un’interrogazione alla Commissione europea sullombardo, alle prese con una serie di gravi difficoltà sin dallo scoppio della pandemia, ricordando l’importanza di assicurare un accesso equo ai vaccini contro la Covid-19 in tutto il mondo – acontinentale, nazionale e regionale – come prevede l’ultima iniziativa congiunta di centinaia di parlamentari europei. “E’ ora di commissariare la sanità lombarda”, sottolinea. “Quando lo dicevo un anno fa mi accusavano di essere contro imentre proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : Majorino TPI

TPI

"Se i 5Stelle vogliono entrare nella famiglia del Pse in seguito a un'evoluzione vera, siamo di fronte a un fatto positivo", ha aggiunto. "Ma se è solo un escamotage per contare di più ...Durissimo anche l'europarlamentare Dem Pierfrancesco: "Fontana e Moratti licenziano un altro direttore generale della Sanità lombarda. In realtà sono loro quelli che dovrebbero andare a ...“La Lombardia è un caso di malagestione a livello europeo della crisi sanitaria”. L’eurodeputato del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, annuncia così a TPI la preparazione di un’interrogazio ...