Mafia | legali Lombardo | ' Accuse astratte e fumose | suo malgrado diventato caso mediatico'

Catania, 23 mar. (Adnkronos) - "Se fosse stata fondata la costruzione dell'accusa, avremmo dovuto trovare una montagna di fatti reali e di favoritismo autentico degli interessi mafiosi" ma "così non è stato". Si tratta di "Accuse fumose e astratte". E' iniziata con queste parole l'arringa difensiva dell'avvocato Vincenzo Maiello nel processo d'appello che vede imputato, per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravato, l'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo. Al termine della requisitoria, la Procura generale di Catania, lo scorso 2 febbraio, aveva chiesto la condanna a sette anni e 4 mesi di carcere per l'ex Governatore. Oggi è presente solo una delle due rappresentanti dell'accusa, Agata Santonocito, mentre è assente Sabrina Gambino, che è la Procuratrice di Siracusa ed è ...

