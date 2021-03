Mafia: difesa Lombardo, 'una storia politica trasformata in Romanzo Criminale'/Adnkronos (4) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - La parte esposta dall'avvocata Maria Licata è dedicata soprattutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno accusato l'ex Presidente della Regione siciliana. "Il primo collaborante ad accusare Lombardo è Maurizio Avola - dice la legale - Che racconta di una conoscenza tra Raffaele Lombardo e Benedetto Santapaola, datata 1991-1992. E' il primo collaboratore che viene sentito dall'autorità giudiziaria e che viene ritenuto inattendibile". Avola, che poi è stato denunciato per calunnia dallo stesso Lombardo, è l'autore delle prime dichiarazioni da cui era scaturita l'indagine per concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell'ex esponente politico. Il pentito riferisce di un presunto incontro tra Lombardo e Nitto Santapaola "ma è ritenuto inattendibile dagli stessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) () - La parte esposta dall'avvocata Maria Licata è dedicata soprattutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno accusato l'ex Presidente della Regione siciliana. "Il primo collaborante ad accusareè Maurizio Avola - dice la legale - Che racconta di una conoscenza tra Raffaelee Benedetto Santapaola, datata 1991-1992. E' il primo collaboratore che viene sentito dall'autorità giudiziaria e che viene ritenuto inattendibile". Avola, che poi è stato denunciato per calunnia dallo stesso, è l'autore delle prime dichiarazioni da cui era scaturita l'indagine per concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell'ex esponente politico. Il pentito riferisce di un presunto incontro trae Nitto Santapaola "ma è ritenuto inattendibile dagli stessi ...

