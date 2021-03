Mafia: difesa Lombardo, 'una storia politica trasformata in Romanzo Criminale'/Adnkronos (2) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Al termine della requisitoria, la Procura generale di Catania, lo scorso 2 febbraio, aveva chiesto la condanna a sette anni e 4 mesi di carcere per l'ex Governatore. Oggi è presente solo una delle due rappresentanti dell'accusa, Agata Santonocito, mentre è assente Sabrina Gambino, che è la Procuratrice di Siracusa ed è applicata al processo di Catania. "Il capo di imputazione - dice il professor Maiello durante l'arringa difensiva - ci restituisce un racconto che non corrisponde al significato, ai termini di rilevanza delle fattispecie definite". Maiello, riferendosi alle accuse della Procura generale sul concorso esterno in associazione mafiosa parla di "lunga sequela di riferimenti astratti, generici e fumosi" e di una "Biblioteca di Babele", un universo onirico che prende la forma di una gigantesca e forse infinita biblioteca. "Sono stato molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) () - Al termine della requisitoria, la Procura generale di Catania, lo scorso 2 febbraio, aveva chiesto la condanna a sette anni e 4 mesi di carcere per l'ex Governatore. Oggi è presente solo una delle due rappresentanti dell'accusa, Agata Santonocito, mentre è assente Sabrina Gambino, che è la Procuratrice di Siracusa ed è applicata al processo di Catania. "Il capo di imputazione - dice il professor Maiello durante l'arringa difensiva - ci restituisce un racconto che non corrisponde al significato, ai termini di rilevanza delle fattispecie definite". Maiello, riferendosi alle accuse della Procura generale sul concorso esterno in associazione mafiosa parla di "lunga sequela di riferimenti astratti, generici e fumosi" e di una "Biblioteca di Babele", un universo onirico che prende la forma di una gigantesca e forse infinita biblioteca. "Sono stato molto ...

