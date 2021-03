Mafia: difesa Lombardo, 'l'accusa ha trasformato una storia politica in un Romanzo Criminale' (Di martedì 23 marzo 2021) Catania, 23 mar. (Adnkronos) - "Ci troviamo innanzi a una accusa che ha voluto raccontare una storia politica declinandola sul registro del Romanzo Criminale, facendo di Raffaele Lombardo una sorta di struttura di servizio di Cosa nostra etnea, un terminale destinato a garantire protezione ad affari inconfessabili, a prospettive di espansione del controllo del territorio della sopraffazione e della intimidazione della violenza e noi stiamo qui a chiederci ancora se è intercorso un patto tra l'imputato a Cosa nostra". Così l'avvocato Vincenzo Maiello ha proseguito la sua arringa difensiva nel processo d'appello a carico dell'ex Governatore siciliano Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Catania, 23 mar. (Adnkronos) - "Ci troviamo innanzi a unache ha voluto raccontare unadeclinandola sul registro del, facendo di Raffaeleuna sorta di struttura di servizio di Cosa nostra etnea, un terminale destinato a garantire protezione ad affari inconfessabili, a prospettive di espansione del controllo del territorio della sopraffazione e della intimidazione della violenza e noi stiamo qui a chiederci ancora se è intercorso un patto tra l'imputato a Cosa nostra". Così l'avvocato Vincenzo Maiello ha proseguito la sua arringa difensiva nel processo d'appello a carico dell'ex Governatore siciliano Raffaeleto di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico ...

